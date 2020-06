COVID-19 : camps d'été modifiés et piscines publiques à Ottawa

Les jeux d'eau, les pataugeoires et les piscines publiques pourront rouvrir dès vendredi en Ontario.

À Ottawa, la Ville indique que les installations ne sont pas toutes prêtes et qu'elle étudie toujours la façon dont elle s'y prendra pour les rendre accessibles le plus rapidement possible.

Aucune date n'a été dévoilée.

Pour les camps d'été, la Ville annonce qu'elle lance un nouveau programme modifié qui tiendra compte des contraintes imposées par la COVID-19.

Les groupes seront plus petits, le personnel sera plus nombreux et les activités seront revues.

Les inscriptions auront lieu en ligne dès lundi prochain.

Santé publique Ottawa rapporte aujourd'hui deux nouveaux décès et trois nouveaux cas de coronavirus.