COVID-19 | Centraide Outaouais a déjà amassé plus de 200 000$

Les demandes des organismes sont maintenant analysées deux fois par semaine afin d'accélérer le transfert des fonds.

« Les travailleurs du milieu communautaire sont les anges gardiens des personnes vulnérables dont les ressources sont déjà très limitées pour faire face à la pandémie. Sans oublier les citoyens qui se retrouvent sans emploi et qui frappent aujourd’hui aux portes de nos organismes. La solidarité de la population est remarquable et nous remercions de tout cœur les donateurs de leur générosité. Nous sommes toutefois inquiets, sachant que les montants attribués permettront aux organismes de tenir le coup durant - seulement - quatre semaines. Il faut donc que les dons continuent à affluer, que ceux qui veulent et peuvent donner choisissent Centraide Outaouais. »

- Nathalie Lepage, directrice générale de Centraide Outaouais