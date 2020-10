COVID-19 | De nouvelles restrictions dans l'Est ontarien?

De nouvelles restrictions pourraient être mises en place dans l'Est ontarien, où la propagation de la COVID-19 s'accélère.

Dans la dernière semaine, 86 nouveaux cas ont été rapportés, dont 23 dans la seule journée de jeudi.

Une pensionnaire de la Résidence Prescott et Russell est également décédée du coronavirus au cours de la fin de semaine.

Selon CTV, le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario affirme attendre les chiffres de cette semaine avant de décider si on doit refermer les salles à manger de restaurants, les bars et les gyms, comme c'est le cas ailleurs en Ontario, notamment à Ottawa et Toronto.

La santé publique a par ailleurs invité ce week-end les résidents de l'Est ontarien à célébrer l'Halloween autrement cette année.