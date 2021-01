COVID-19 | Début de la vaccination dans l'Est ontarien

La vaccination contre la COVID-19 est maintenant commencée dans l'Est ontarien.

Les premières doses du vaccin de Pfizer seront administrées en priorité aux résidents et au personnel des foyers pour aînés.

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario s'attend à en recevoir d'autres dans les prochaines semaines.

« Bien que l'arrivée du vaccin dans la région soit un excellent premier pas pour la protection de la communauté, il faudra quand même quelques mois avant que le vaccin soit disponible pour tous les gens qui le veulent. C'est notre réalité. Entre-temps, on constate une hausse rapide des infections de COVID-19 dans notre région ainsi que partout au pays. On se doit de maintenir les mesures de santé publique telles que le port du masque, la distanciation physique et le nettoyage approprié des mains pour protéger la communauté jusqu'à ce qu'une proportion suffisante de la population ait été immunisée et que la pandémie soit sous contrôle. »

Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario