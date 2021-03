COVID-19 | Début de la vaccination de masse à Ottawa

C'est le début aujourd'hui de la campagne de vaccination de masse contre la COVID-19 à Ottawa.

Ça s'adresse pour l'instant aux 80 ans et plus et à ceux qui reçoivent des soins à domicile en raison d'une maladie chronique.

Les aînés des quartiers les plus à risque sont privilégiés.

La vaccination de masse se met en branle alors que la propagation du virus prend de l'ampleur dans la capitale.

80 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés hier, la plus forte hausse depuis le 12 février.

27 personnes sont hospitalisées, dont 4 aux soins intensifs.