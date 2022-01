COVID-19 | Des bébés à l'hôpital parce que leur mère n'est pas vaccinée

Le Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario (CHEO) implore les femmes enceintes de se faire vacciner contre la COVID-19.

Six enfants âgés de moins d'un an ont été admis à l'hôpital, à Ottawa et Hamilton, depuis la mi-décembre, en raison du virus, ce qui était un fait plutôt rare avant.

Selon le CHEO, les mères de tous ces enfants n'avaient pas été vaccinées contre la COVID-19.

Les poupons, dont le système immunitaire n'est pas complètement développé, seraient mieux protégés avec les anticorps transmis par leur mère à la fin de la grossesse.