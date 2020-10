COVID-19 | Des cas au centre d'hébergement d'urgence à Guertin

La COVID-19 s'est invitée au centre d'hébergement d'urgence pour itinérants aménagé à l'aréna Guertin au début de la pandémie.

Le CISSS de l'Outaouais confirme que des utilisateurs du centre ont reçu un diagnostic positif dans les derniers jours, sans donner de nombre exact.

Selon ce que rapporte LeDroit, ça toucherait au moins trois usagers et possiblement deux autres qui seraient en attente des résultats de leur test de dépistage.

Le CISSSO précise qu'ils ont été transférés ailleurs tout comme leurs contacts étroits.

Faits en bref du CISSSO:

- La surveillance des signes et symptômes des utilisateurs du centre a été rehaussée

- Les mesures de prévention et de contrôle des infections ont été rehaussées

- L'équipe de prévention et de contrôle des infections du CISSS de l'Outaouais assure une présence sur le terrain afin de soutenir l'ensemble des partenaires

La santé publique continue de suivre la situation de près.