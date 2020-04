COVID-19 : des mesures spéciales pour les riverains de Gatineau

En pleine période de pandémie et de confinement, plusieurs personnes de la région s'inquiètent de la crue printanière cette année.

Le maire de Gatineau s'est montré rassurant aujourd'hui en disant que les indicateurs sont positifs pour le moment.

Maxime Pedneaud-Jobin indique que la Ville se prépare toutefois à toute éventualité et demande aux riverains qui ont l'habitude d'être inondés de prendre des mesures spéciales compte tenu du contexte actuel.

« Il faut que vous soyez le plus autonome possible. D'abord, préparez-vous un logement en dehors de la zone. Quand on parlait d'évacuations obligatoires, on a toujours refusé de le faire pour que les gens puissent protéger leur maison. On peut tout de suite vous dire, aux gens qui sont dans la zone, que si on en arrivait là on ne serait pas capable d'exclure ça. »

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau