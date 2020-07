COVID-19 : éclosion au Centre hospitalier Pierre-Janet

Le Centre hospitalier Pierre-Janet à Gatineau doit composer avec une éclosion de COVID-19.

Un employé et trois patients ont reçu un diagnostic positif.

Plus d'une cinquantaine de tests de dépistage ont été réalisés jusqu'à présent et un peu plus de la moitié des tests se sont avérés négatifs.

Le CISSS de l'Outaouais tient à rappeler à la population que le virus circule toujours et que les symptomatiques ou non sont invités à passer un test de dépistage.

84 cas sont toujours actifs dans la région.