COVID-19 | École à distance, gyms et restos fermés en Ontario

Restrictions en vigueur dès le 5 janvier en Ontario

Rassemblements et événements

Les rassemblements sociaux sont autorisés dans les conditions suivantes :

les rassemblements à l'intérieur sont limités à cinq personnes ou moins;

les rassemblements à l'extérieur sont limités à dix personnes ou moins.

Les événements publics organisés sont autorisés dans les conditions suivantes :

les événements à l'intérieur sont limités à cinq personnes ou moins;

les événements à l'extérieur sont autorisés sans limites de participants, mais le port d'un masque ou d'un couvre-visage est obligatoire lorsqu'il est impossible de maintenir une distance physique (deux mètres ou plus).

Les mariages, funérailles, services religieux, rites et cérémonies sont autorisés dans les conditions suivantes :

les services à l'intérieur sont limités à 50 % de la capacité de la salle;

les services à l'extérieur sont limités au nombre de personnes qui peuvent maintenir une distance physique de deux mètres;

les services au volant sont autorisés;

les rassemblements sociaux associés à ces services doivent respecter les limites des rassemblements sociaux.

Vente au détail

Tous les commerces de détail doivent fonctionner dans les conditions suivantes :

capacité de 50 %;

la musique diffusée ne dépasse pas un niveau de décibels qui empêcherait une conversation normale;

dépistage actif dans les studios et services de photographie;

les mesures de sécurité pour les essais de véhicules en vente, p. ex., 10 minutes au maximum pour l'essai routier, deux personnes au maximum à bord du véhicule, dont un représentant de vente, fenêtres baissées, dépistage actif, port du masque, etc.;

des mesures de sécurité pour les centres commerciaux, dont limites de capacité, interdiction de flâner, distanciation dans les files d'attente, fermeture des aires de restauration et dépistage actif.

Espaces de réunion et d'événement, et établissements servant des aliments ou des boissons

Les restaurants, les bars et autres établissements servant des aliments ou des boissons, y compris ceux dotés d'une piste de danse (p. ex., boîtes de nuit) et les clubs de danseuses doivent fonctionner dans les conditions suivantes :

service à l'intérieur fermé;

commandes à emporter, service au volant et livraison autorisés;

zones extérieures ouvertes sous réserve de restrictions, y compris, mais sans s'y limiter : une limite de 10 personnes par table; les clients doivent rester assis; pas de danse ni de chant; dépistage actif; heures limitées pour la vente, le service et la consommation de boissons alcoolisées.



Les espaces de réunion et d'événement, y compris les centres de conférences et les centres de congrès, doivent fonctionner dans les conditions suivantes :

zones intérieures fermées avec des exceptions, comme les services de garde d'enfants, les cours et services gouvernementaux, les services sociaux, les services de santé, les services de négociations collectives et de santé mentale et de lutte contre les dépendances jusqu'à 10 personnes, examens en personne pour des domaines/professions restreints jusqu'à 50 personnes;

zones extérieures ouvertes sous réserve de restrictions, y compris, mais sans s'y limiter : une limite de 10 personnes par table; les clients doivent rester assis; pas de danse ni de chant; dépistage actif; heures limitées pour la vente, le service et la consommation de boissons alcoolisées.



Sports et activités de conditionnement physique récréatives

Les zones intérieures des installations utilisées pour les sports et les activités de conditionnement physique récréatives, y compris les gymnases, les événements sportifs et l'entraînement personnel, doivent fonctionner dans les conditions suivantes :

zones intérieures fermées avec des exceptions et des conditions limitées (p. ex., athlètes s'entraînant pour les Jeux olympiques et paralympiques, certaines ligues sportives professionnelles et amateurs d'élite qui fonctionneront via un cadre approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef et personnes handicapées pour la physiothérapie);

zones extérieures ouvertes avec des spectateurs limités à 50 % de la capacité et d'autres restrictions;

preuve de vaccination exigée pour les installations ayant une capacité habituelle de 20 000 personnes ou plus.

Installations récréatives

Les installations récréatives doivent fonctionner dans les conditions suivantes :

installations récréatives intérieures fermées;

installations récréatives extérieures fermées.

Divertissement

Les salles de concert, les théâtres, les cinémas, les musées, les galeries, les zoos, les centres scientifiques, les lieux d'intérêt, les sites historiques, les jardins botaniques et les attractions similaires, les parcs d'attractions, les parcs aquatiques, les services de guides touristiques et de guides itinérants, y compris les excursions en bateau, les foires, les expositions rurales et les festivals doivent fonctionner dans les conditions suivantes :

les espaces intérieurs des salles de concert, des théâtres et des cinémas fermés, sauf pour la répétition ou aux fins d'enregistrement ou de retransmission d'un spectacle, un événement artistique ou une représentation, avec des restrictions.

zones extérieures ouvertes avec des restrictions (p. ex., port du masque sur les manèges);

spectateurs lors d'événements assis à 50 % de la capacité de l'installation;

excursions en plein air et en bateau à 50 % de la capacité de l'installation;

les événements auxquels il est possible d’assister depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement sont autorisés avec des restrictions (p. ex., distance entre les voitures, autorisation de quitter un véhicule uniquement dans des circonstances limitées, etc.);

Casinos et sites de course

Les casinos, salles de bingo et établissements de jeux seront fermés.

Les pistes de courses hippiques et automobiles et sites similaires doivent fonctionner dans les conditions suivantes :

zones intérieures fermées;

les zones extérieures ouvertes avec des restrictions, y compris les réservations obligatoires, les spectateurs limités à 50 pour cent de la capacité habituelle en sièges et autres;

preuve de vaccination exigée pour les installations ayant une capacité habituelle de 20 000 personnes ou plus.

Services de soins d’hygiène personnelle

Les saunas, les bains de vapeur et les bars à oxygène seront fermés.

Les services de soins d’hygiène personnelle tels que les barbiers, les salons de coiffure, les salons de tatouage doivent fonctionner dans les conditions suivantes :

capacité de 50 %;

pas de services là où il est nécessaire de retirer les couvre-visage;

sur rendez-vous uniquement;

dépistage actif;

la musique diffusée ne dépasse pas un niveau de décibels qui empêcherait une conversation normale.

Hébergement à court terme

Les hôtels, motels et établissements similaires doivent fonctionner dans les conditions suivantes :

ouverts, à l'exception de toute zone devant être fermée (comme les salles de sport intérieures, les piscines, les bains à vapeur/saunas;

les restaurants de l'hôtel ou du motel ne peuvent proposer que des commandes à emporter ou à livrer.

Les hébergements à court terme doivent fonctionner dans les conditions suivantes :

ouverts uniquement aux personnes ayant besoin d'un logement (la règle ne s'applique pas aux hôtels, motels, pavillons, stations balnéaires et autres logements en location partagée, y compris les résidences d'étudiants);

cabanes à pêche blanche autorisées avec des restrictions.

Autres fournisseurs de services

La vente et le service d’alcool sont autorisés dans les conditions suivantes :

la vente d'alcool doit cesser à 22 heures et il est interdit de consommer de l'alcool sur place dans les commerces ou les établissements après 23 heures, à l'exception des services de livraison et de commandes à emporter, des épiceries et des dépanneurs et autres magasins de vente d'alcool au détail.

Les agences immobilières doivent fonctionner dans les conditions suivantes :

visites des propriétés sur rendez-vous uniquement;

pas de visites libres.

Les entreprises qui dispensent un enseignement ou une instruction en personne (comme les cours de cuisine, les cours de musique) doivent fonctionner dans les conditions suivantes :

zones intérieures fermées, sauf pour les organisations qui dispensent une formation en matière de santé et de sécurité (avec des conditions);

les espaces extérieurs ouverts avec des restrictions en place, p. ex., la distanciation physique.

Les cours de conduite doivent se faire dans les conditions suivantes :

limités à des cours en personne pour les conducteurs de véhicules automobiles commerciaux uniquement.

Les bibliothèques et centres communautaires doivent fonctionner dans les conditions suivantes :

ouverts avec une capacité de 50 %, avec des exceptions limitées telles que la garde d'enfants, les services sociaux.

Source: Gouvernement de l'Ontario