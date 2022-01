COVID-19 | Justin Trudeau se place en isolement

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau se place en isolement préventif après avoir été exposé à la COVID-19.

Il en a fait l'annonce dans un message publié sur les réseaux sociaux cet avant-midi. Même si son résultat de dépistage rapide s'est avéré négatif, Justin Trudeau s'isolera chez lui pour les cinq prochains jours, comme le veut la Santé publique d'Ottawa.

Le premier ministre, qui doit participer virtuellement au caucus national du Parti libéral qui commence aujourd'hui, en profite pour demander à nouveau aux Canadiens de se faire vacciner contre la COVID-19.

« Je me sens bien et je travaillerai à la maison. Portez-vous bien et s’il vous plaît, faites-vous vacciner. »

- Justin Trudeau, premier ministre du Canada