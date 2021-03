COVID-19 | L'Est ontarien en zone rouge lundi

C'est maintenant confirmé. L'Est ontarien passera en zone rouge lundi.

Ça signifie donc plus de restrictions pour les restaurants et les commerces notamment quant aux heures d'ouverture et à leur capacité d'accueil.

Pour les rassemblements, la limite sera de 5 à l'intérieur et de 25 à l'extérieur.

30 nouveaux cas de COVID-19 ont été rapportés aujourd'hui.

On compte présentement 296 cas actifs et 30 hospitalisations dans l'Est ontarien.

Rappelons qu'Ottawa est de retour en zone rouge depuis maintenant une semaine.

Par ailleurs, le gouvernement Ford a annoncé aujourd'hui des assouplissements pour les régions en zone grise.

Dès le 12 avril, les salons de coiffure et les soins esthétiques pourront notamment reprendre leurs activités, mais avec des restrictions.

À Toronto, la vaccination est maintenant ouverte aux 70 ans et plus.