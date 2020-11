COVID-19 | L'Est ontarien passe du orange au jaune

L'Ontario imposera un reconfinement dès lundi dans les régions chaudes de Toronto et de Peel.

Les rassemblements intérieurs seront interdits. À l'extérieur, la limite a été fixée à 10 personnes.

Les restaurants, les salons de coiffure et les gyms seront fermés.

Les écoles resteront ouvertes.

Vous allez trouver ICI la liste des nouvelles règles qui seront à suivre pour ces deux régions.

« Avec la recrudescence rapide des cas dans certaines régions, le moment est venu de prendre des décisions difficiles, mais nécessaires, pour protéger nos hôpitaux, nos foyers de soins de longue durée et maisons de retraite ainsi que tous les Ontariens et Ontariennes. Nous ne pouvons pas nous permettre de reconfiner la province tout entière, c'est pourquoi nous prenons aujourd'hui des mesures préventives en faisant passer Toronto et Peel au palier Confinement. Il s'agit de mesures décisives qui sont impératives si nous voulons enrayer la propagation de ce virus dévastateur. »

Doug Ford, premier ministre de l'Ontario