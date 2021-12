COVID-19 | L'Ontario élargit l'accès à la troisième dose de vaccin

Avec l'arrivée d'un nouveau variant, l'Ontario a décidé d'accélérer l'administration des doses de rappel à sa population.

Les Ontariens de 50 ans et plus pourront prendre rendez-vous dès le 13 décembre prochain pour leur 3e dose de vaccin contre la COVID-19.

Un intervalle de 6 mois est toutefois à respecter entre la 2e et la 3e dose.

Jusqu'à présent, en Ontario, la dose de rappel était réservée aux 70 ans et plus ainsi qu'à différents groupes de personnes plus vulnérables, dont les travailleurs de la santé et ceux qui ont reçu deux doses d'AstraZeneca.

« Si vous êtes admissible à une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19, veuillez prendre rendez-vous dès que possible pour vous offrir une couche supplémentaire de protection. Atteindre les taux de vaccination les plus élevés possibles reste notre meilleur outil pour nous protéger, réduire le risque de transmission de la COVID-19 et lutter contre la recrudescence importante de nouveaux cas et le nouveau variant Omicron. » Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef de l'Ontario

Il faut ajouter que l'Ontario a franchi une étape importante dans sa campagne de vaccination aujourd'hui alors que 90% des Ontariens âgés de 12 ans et plus ont maintenant reçu au moins une dose de vaccin.

87% sont complètement vaccinés.