COVID-19 | L'Ontario fracasse un nouveau record

L'Ontario continue de fracasser les records en lien avec la propagation de la COVID-19.

Aujourd'hui, 1 388 nouveaux cas ont été rapportés. C'est le nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie.

Ça survient alors que plusieurs régions chaudes, comme Ottawa, ont récemment déconfiné leurs restaurants, leurs bars et leurs gyms.

Plus les journées passent et plus la province s'éloigne des projections de la santé publique qui prévoyait entre 800 et 1 200 cas par jour au mois de novembre.

Certains accusent le gouvernement Ford d'avoir perdu le contrôle de la situation.