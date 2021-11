COVID-19 | L'Ontario présente son plan pour les 3e doses

L'Ontario élargit ses conditions d'admissibilité à la 3e dose de vaccin contre la COVID-19.

Dès samedi, les gens de 70 ans et plus y auront accès tout comme les travailleurs de la santé et ceux de tous âges qui ont reçu deux doses du vaccin d'AstraZeneca.

Les groupes touchés par la dose de rappel :

- les personnes âgées de 70 ans et plus (nées en 1951 ou avant)

- les travailleurs de la santé et les fournisseurs de soins essentiels désignés dans les lieux de rassemblement (y compris le personnel des foyers de soins de longue durée et des maisons de retraite, et les fournisseurs de soins désignés)

- les personnes qui ont reçu une série complète d'un vaccin à vecteur viral (deux doses du vaccin d'AstraZeneca ou une dose du vaccin de Janssen)

- les adultes des Premières Nations, inuits et métis et les membres non autochtones de leur foyer