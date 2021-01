COVID-19 | L'Outaouais accueille un premier patient de l'extérieur de la région

L'Outaouais a commencé à accueillir des patients atteints de la COVID-19 provenant d'autres régions du Québec.

Un patient originaire de Montréal a été transféré dans les derniers jours à l'unité COVID-19 de l'Hôpital de Hull, où la situation est jugée est assez bonne pour accueillir des patients de l'extérieur.

Le Dr Nicolas Gillot, directeur des services professionnels au CISSSO, assure toutefois que ça ne se fera pas au détriment des patients de la région.

« On est dans un effort de solidarité provinciale qui dépasse les enjeux régionaux. À ce moment-ci, on est plus proche de 50% de nos capacités COVID, donc on a de la marge pour accueillir des personnes extérieures. Une fois qu'on reçoit les patients, la durée de présence dans l'unité COVID est quand même limitée dans le temps, donc selon les transferts et l'évolution de l'épidémie locale, on peut s'adapter. »

- Dr Nicolas Gillot, directeur des services professionnels au CISSSO