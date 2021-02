COVID-19 | L'Outaouais aura six sites pour la vaccination de masse

Le CISSS de l'Outaouais est prêt pour la vaccination de masse contre la COVID-19 alors que six sites ont été choisis pour bien desservir la région.

Le plus important sera aménagé au palais des congrès à Gatineau.

Les dates d'ouverture dépendront de la quantité de vaccins disponibles et de la clientèle ciblée pour la vaccination de masse.

Une fois les sites ouverts, le CISSS de l'Outaouais prévoit être en mesure de vacciner entre 3 000 et 6 000 personnes par jour.

Le bilan quotidien des nouveaux cas de COVID-19 a fait un léger bond aujourd'hui dans la région.

21 nouvelles infections ont été rapportées. 111 cas sont toujours actifs.

Aucun variant de la COVID-19 n'a encore été détecté en Outaouais.

La santé publique poursuit ses opérations de séquençage d'échantillons pour repousser le plus possible le moment où ils pourraient faire leur apparition dans la région.

« On risque d'avoir des variants c'est une question de temps. Plus on peut retarder leur introduction, plus on se donne une marge de manoeuvre pour pouvoir vacciner nos populations plus vulnérables et éviter les complications de la COVID-19. »

Dre Brigitte Pinard, directrice de la santé publique par intérim