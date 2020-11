COVID-19 | L'Outaouais en rouge à cause de «décennies de négligence»

L'Outaouais serait aujourd'hui en zone orange, n'eut été de décennies de négligence en matière d'investissements en santé.

C'est ce qu'affirme le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, dans une lettre lue en ouverture du conseil municipal hier soir et acheminée aux élus de l'Assemblée nationale.

Selon lui, la faiblesse du réseau de santé est le seul facteur qui justifie que l'Outaouais se trouve en zone rouge, alors que le taux de cas actifs est souvent plus bas ici que dans certaines régions en zones oranges.

Le maire affirme que le gouvernement Legault est sur la bonne voie, mais rappelle l'urgence de corriger rapidement l'injustice grave dans laquelle se trouve la région.

« Avec la CAQ, pour la première fois, un gouvernement à Québec a reconnu officiellement, par une résolution unanime de l’Assemblée nationale, notre retard en santé et il s’y attaque, notamment avec l’annonce de la construction d’un nouvel hôpital. Je n’écris donc pas pour dénoncer le gouvernement actuel, non, il est sur la bonne voie. J’écris d’abord et avant tout pour inscrire dans l’esprit et dans la mémoire de tous les élus de Québec à quel point l’Outaouais vit une injustice grave, aux conséquences humaines et économiques importantes, ainsi que l’urgence de la corriger rapidement. »

- Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau