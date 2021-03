COVID-19 | L'Outaouais sous haute surveillance

L'Outaouais fait partie des cinq régions du Québec qui sont sous haute surveillance.

Pour l'instant, la région reste en zone orange, mais des mesures plus strictes pourraient être mises en place dans les prochains jours.

Le premier ministre François Legault confirme que des discussions sont en cours avec le gouvernement de l'Ontario pour essayer d'harmoniser les mesures entre Gatineau et Ottawa.

« Est-ce qu'on doit mettre des barrages entre le Québec et l'Ontario? Je sais qu'en Ontario il y a des restaurants qui sont ouverts avec des règles plus souples que les nôtres. Si l'Outaouais repassait au rouge et qu'on fermait les restaurants, mais que ceux d'Ottawa sont ouverts. C'est tout ça qu'on regarde actuellement. »

François Legault, premier ministre du Québec