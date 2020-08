COVID-19 | L'Université d'Ottawa aura son propre centre de dépistage

L'Université d'Ottawa aura son propre centre de dépistage de la COVID-19 pour ses étudiants et son personnel.

Il s'agit de la première université en Ontario à aller de l'avant avec une telle initiative rendue possible grâce à un partenariat avec l'Hôpital d'Ottawa et Sanét publique Ottawa.

« Un centre de dépistage sur le campus servira les personnes qui travaillent et étudient sur le campus, en plus de leur offrir les outils et les ressources nécessaires pour se protéger. Nous espérons que notre centre, une fois qu’il fonctionnera à plein régime, viendra également alléger le fardeau des autres centres de dépistage de la ville. » - Jacques Frémont, recteur de l’Université d’Ottawa

Le centre ouvrira ses portes au début du mois de septembre, alors qu'environ 5000 étudiants et employés seront de retour sur le campus pour la session d'automne.

Il se situera dans le bloc D du 200 avenue Lees et sera ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 16h, et ce pendant au moins six mois.

Il faudra prendre rendez-vous au préalable avant de pouvoir passer un test de dépistage.