COVID-19: la Course de l'Armée est annulée

Un autre événement majeur prévu cet été à Ottawa n'aura pas lieu en raison de la pandémie de COVID-19.

La Course de l'Armée du Canada, qui devait avoir lieu en septembre, est annulée, mais se transposera dans le monde virtuel.

« C’est avec une certaine déception que nous vous annonçons que l’événement en personne de la Course de l’Armée du Canada 2020 a été annulé en raison des restrictions et des préoccupations liées à la pandémie de la COVID-19. La santé et la sécurité de nos coureurs, de nos bénévoles, de nos membres de la militaire, de nos intervenants et du public en général demeurent toujours notre priorité absolue. »

- Extrait du statut Facebook annonçant l'annulation de l'événement