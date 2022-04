COVID-19 | La quatrième dose dès demain aux Ontariens de 60 ans et plus

Les Ontariens de 60 ans et plus pourront prendre rendez-vous dès demain matin pour obtenir leur 4e dose de vaccin contre la COVID-19.

La prise de rendez-vous débutera à 8h, notamment sur la plateforme de réservation provinciale.

« Les vaccins sont notre meilleure défense contre la COVID-19 et ses variants. Grâce à nos taux de vaccination exceptionnellement élevés et à l'approche prudente de l'Ontario, nous avons actuellement l'un des taux d'hospitalisation les plus bas du pays et nous nous sommes bien débrouillés tout au long de cette pandémie comparativement à d’autres provinces et États de taille similaire. J'encourage toutes les personnes admissibles à recevoir leur dose de rappel dès qu'elles le peuvent. »

- Christine Elliott, ministre de la Santé de l'Ontario