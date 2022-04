COVID-19 | La sixième vague frappe en retard en Outaouais

Le long week-end de Pâques inquiète la santé publique, qui vous demande de vous protéger, mais aussi protéger ceux autour de vous, particulièrement les personnes plus vulnérables.

Avec la remontée des cas d'infection et de réinfection à la COVID-19, la prudence est de mise, notamment, lors de rassemblements.

L'Outaouais, qui affiche le taux de cas actifs par 100 000 habitants le plus faible en province, n'est pas à l'abri de la sixième vague.

Elle frappe simplement un peu plus tard selon la directrice régionale de la santé publique, la Dre Brigitte Pinard.

« Le début de la vague a tardé un peu plus et je vous dirais encore, quand on regarde nos indicateurs, plusieurs sont en-dessous des moyennes provinciales, mais on sent quand même une pression plus importante, en particulier depuis la semaine dernière. »

- Dre Brigitte Pinard, directrice de la santé publique en Outaouais