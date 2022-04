COVID-19 | La troisième dose obligatoire pour les fonctionnaires?

Les fonctionnaires fédéraux pourraient bientôt devoir être triplement vaccinés pour conserver leur salaire.

Le gouvernement pourrait inclure la dose de rappel dans sa politique de vaccination obligatoire, qui est actuellement en cours de révision, six mois après sa mise en place.

L'Alliance de la fonction publique du Canada souhaite obtenir des réponses le plus rapidement possible.

Le plus grand syndicat de fonctionnaires fédéraux a déposé des griefs, dénonçant que des employés aient été placés en congé non payé à cause de leur statut vaccinal.

«On a fait un grief de principe pour (savoir) quel est le plan à long terme avec cette politique de vaccination.» - Alex Silas, Vice-président exécutif régional de l'AFPC pour la région de la capitale nationale

L'Alliance qualifie cette mesure de sévère, affirmant qu'il est peu probable que ces employés retournent un jour à leur lieu de travail désigné et qu’ils ne représentent donc aucun réel danger.

Le syndicat réclame même une compensation monétaire.

- Avec la collaboration de Jadrino Huot, journaliste Noovo Info