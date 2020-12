COVID-19 | La vaccination débutera lundi en Outaouais

La vaccination contre la COVID-19 débutera lundi prochain en Outaouais.

Le CHSLD Lionel-Émond, à Gatineau, a été choisi pour être le premier établissement où la vaccination sera offerte.

Selon le Centre intrégré de santé et services sociaux de l'Outaouais, la COVID-19 y a fait 17 morts depuis le début de la pandémie, sur un total de 63 personnes infectées.

Au Québec, la vaccination s'étendra dès lundi à 21 sites répartis partout en province.

Les doses sont réservées aux cas prioritaires comme les patients en CHSLD conformément à la liste établie par la santé publique. Les symptômes sont généralement un léger mal de tête, de la fatigue, de la fièvre et des frissons.

Jusqu'à maintenant, 1613 doses ont été administrées aux résidents et employés de deux CHSLD de Montréal et Québec.

4875 doses seront administrées d'ici la fin de la semaine et jusqu'à 650 000 Québécois pourraient être vaccinés d'ici la fin du mois de mars.

« Le Québec se préparait depuis plusieurs semaines à l'arrivée du vaccin afin d'être prêts à commencer la vaccination dès la réception des doses. Comme nous l'avions dit, nous recevrons de nouvelles doses la semaine prochaine et nous serons prêts à vacciner dans ces régions lorsque les vaccins arriveront. Nous avons tout mis en œuvre afin de protéger les personnes les plus vulnérables et notre personnel du réseau de la santé le plus rapidement possible. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux