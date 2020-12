COVID-19 | La vaccination officiellement lancée à Ottawa

La campagne de vaccination contre la COVID-19 est officiellement lancée à Ottawa.

Jo-Anne Miner, une préposée aux soins personnels au foyer St. Patrick, est devenue à 8h ce matin la toute première à recevoir le vaccin de Pfizer-BioNTech dans la région de la capitale fédérale.

« Je suis fière d’être ici aujourd’hui et contente de recevoir le vaccin. Il va aider à créer un milieu plus sécuritaire pour mes collègues et moi, ainsi que pour les résidants du foyer St. Patrick. Ce fut une année difficile pour bon nombre de personnes qui vivent et travaillent dans les établissements de soins de longue durée. Le vaccin permet de franchir une étape importante pour nous aider à assurer la sécurité de tous dans les foyers et la collectivité. »

- Jo-Anne Miner, préposée aux soins personnels