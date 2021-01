COVID-19 | Le CISSSO déjà en préparation de la vaccination de masse

La baisse d'approvisionnement des vaccins de Pfizer au cours des prochaines semaines force le CISSS de l'Outaouais à revoir son calendrier de vaccination.

La compagnie pharmaceutique ne livrera aucun vaccin au Canada la semaine prochaine puisqu'elle procède actuellement à un agrandissement de son usine en Europe afin de produire davantage de vaccins.

« Si on voit dans deux semaines qu'on double le nombre de doses de Pfizer qu'on devait recevoir, on va facilement être capable de reprendre ce retard-là. » Dre Carol McConnery, médecin conseil à la direction de la santé publique

Jusqu'à présent, un peu plus de 6 700 doses des vaccins de la COVID-19 ont été administrées en Outaouais.

PRÉPARATION DE LA VACCINATION DE MASSE

L'équipe de vaccination du CISSS de l'Outaouais se prépare déjà en vue de la campagne de masse qu'elle doit mettre en place pour vacciner la population générale.

Ce n'est pas prévu avant plusieurs mois, mais la santé publique n'a pas le choix de déjà commencer à y penser.

Sans donner de détails sur l'endroit précis des sites de vaccination et le nombre de doses qui sera disponible, la Dre Carol McConnery a voulu aujourd'hui rassurer la population.

« Ce que je comprends c'est qu'il va y avoir beaucoup de doses. Les sites qu'on a choisis c'est pour permettre de donner beaucoup de doses, 7 jours sur 7, pour vacciner le plus rapidement possible. » Dre Carol McConnery, médecin conseil à la direction de la santé publique

DE NOUVEAUX DÉCÈS DANS LA RÉGION

La COVID-19 a fait de nouvelles victimes. Cinq décès supplémentaires ont été rapportés aujourd'hui en Outaouais, deux à Ottawa et deux dans l'Est ontarien.

Des deux côtés de la rivière, le nombre de cas actifs continue de baisser.

On en compte maintenant 313 sur la rive québécoise et un peu plus de 1 600 sur la rive ontarienne.