COVID-19 | Le Québec et l'Ontario se préparent à l'arrivée des vaccins

700 000 Québécois pourraient être vaccinés d'ici le 31 mars. C'est ce qu'a laissé entendre Justin Trudeau à François Legault.

Le premier ministre Legault assure que le Québec sera prêt dès le début janvier à vacciner.

Par ailleurs, Québec va recommander aux personnes qui ont déjà contracté la COVID-19 de se faire vacciner puisqu'il n'est pas possible de dire présentement si elles vont avoir une immunité à long terme.

L'Ontario planche sur son plan de déploiement des vaccins contre la COVID-19.

La province travaille en collaboration avec plusieurs experts notamment pour entreposer et assurer la distribution des vaccins.

Si tout se déroule comme prévu, les premières doses antivirales devraient être disponibles en 2021, mais le gouvernement Ford affirme être prêt à les recevoir d'ici le 31 décembre.

« Dans le cadre de notre planification, je me suis entretenu avec le premier ministre Trudeau, mes homologues des provinces et territoires, les fabricants des vaccins, les distributeurs, des experts en entreposage et des professionnels de la santé afin de m'assurer que nous serons en mesure de déployer ces doses antivirales dès qu'elles seront disponibles, et ce le plus rapidement et le plus efficacement possible. Je vais continuer à faire pression sur le gouvernement fédéral pour obtenir des précisions quant à la disponibilité des vaccins. »

Doug Ford, premier ministre de l'Ontario