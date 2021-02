COVID-19 | Les écoles d'Ottawa s'en tirent bien

La transmission de la COVID-19 est très faible dans les écoles d'Ottawa.

Selon un rapport de la santé publique, on a dénombré 55 éclosions dans les trois premiers mois de l'année scolaire et plus de la moitié d'entre elles se sont soldées avec seulement deux cas.

De plus, la vaste majorité des 888 personnes qui ont contracté la COVID-19, tant des élèves que des membres du personnel, ont été infectées à l'extérieur de l'école.

Hier, 27 nouveaux cas de COVID-19 ont été rapportés à Ottawa.