COVID-19 : les policiers du SPVG ont les parcs à l'oeil

Avec l'arrivée du beau temps, le Service de police de Gatineau rappelle à la population que ses policiers assureront une présence accrue dans les parcs de la ville.

Le SPVG entend faire respecter les règles sanitaires établies par la santé publique, d'autant plus que la pandémie prend de l'ampleur en Outaouais.

Le port du couvre-visage est obligatoire en tout temps lors de la pratique d’activités extérieures, sauf dans les situations suivantes : Lorsque l’activité est pratiquée par les occupants d’une même résidence, auxquels peut se joindre une personne seule, avec ses enfants, formant ainsi un groupe stable (par exemple un couple qui n’habite pas à la même adresse)

Lorsqu’une distance minimale de 2 mètres est maintenue entre les participants de résidences différentes durant toute l’activité

Lorsque les personnes sont assises à plus de 2 mètres les unes des autres

Lorsque les personnes pratiquent des activités de baignade ou des sports nautiques Source : Gouvernement du Québec Source : Gouvernement du Québec

Des affiches seront installées aux entrées des parcs pour rappeler l'importance de respecter la distanciation physique.

Les policiers porteront aussi une attention particulière aux endroits propices aux rassemblements, comme le parc des Cèdres à Aylmer, et adapteront leurs patrouilles et leur présence en fonction des besoins et des enjeux.

Rappelons que la consommation d'alcool est interdite dans les lieux publics, y compris dans les parcs municipaux.