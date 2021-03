COVID-19 | Les soins intensifs débordent en Ontario

Les impacts de la 3e vague de COVID-19 se font de plus en plus sentir dans les hôpitaux de l'Ontario.

Un nouveau rapport de l'organisme Critical Care Services Ontario indique qu'il y a présentement 421 personnes aux soins intensifs dans la province. C'est un nombre record depuis le début de la pandémie.

Plusieurs experts demandent au gouvernement de revenir à des mesures plus strictes pendant un certain temps afin de freiner la propagation de la COVID-19 le temps qu'un plus grand nombre de personnes soient vaccinées.

Le premier ministre Doug Ford, qui n'écarte pas l'idée d'un reconfinement, doit faire une annonce à ce sujet demain.

Un peu plus de 2 300 nouveaux cas de COVID-19 et 15 décès ont été rapportés aujourd'hui en Ontario.