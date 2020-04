COVID-19 : maintenant 229 cas confirmés en Outaouais

On rapporte toujours seulement un décès dans la région.

De ce nombre, on retrouve 30 employés du CISSS de l'Outaouais.

On compte maintenant 10 cas confirmés de coronavirus de plus en Outaouais portant le total à 229.

Le CHSLD Lionel-Émond a maintenant 2 nouveaux cas pour un total de 11 résidents atteints de la Covid-19.

Pour ce qui est du CHSLD de la Petite-Nation, la situation est toujours stable à 7 cas positifs de la Covid-19.

Ce sont les deux seules résidences où il y a présentement une éclosion dans la région.

LA SITUATION AU QUÉBEC

La COVID-19 a fait 109 nouveaux décès au Québec pour un total de 1 243.

93 des nouvelles victimes proviennent des résidences pour aînés.

On compte maintenant 21 838 cas de coronavirus, c'est 873 de plus qu'hier.

9 500 professionnels sont désormais absents du réseau de la santé, dont 4 000 parce qu'ils ont contracté la COVID-19.

François Legault lance un appel aux 5 500 autres qui restent à la maison par crainte de contracter le coronavirus et leur demande de revenir au travail le plus rapidement possible.

Par ailleurs, Québec veut augmenter le taux d'immunité collective naturelle graduellement.

Actuellement, entre 5 et 10% des Québécois ont développé des anticorps à la COVID-19, estime le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda.

Il faudrait entre 60 et 80% d'immunité collective en attendant l'arrivée d'un vaccin.

Le premier ministre Legault estime que si les gens demeurent confinés pendant encore des mois, une 2e vague pire que la première pourrait survenir à l'automne.

Québec présentera son plan de réouverture des écoles et entreprises la semaine prochaine.