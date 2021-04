COVID-19 | Moins de 1 000 cas actifs en Outaouais

Le nombre de cas actifs de la COVID-19 est de retour sous la barre des 1 000 aujourd'hui en Outaouais, une première depuis quelques semaines.

La santé publique rapporte 962 cas actifs, une baisse de 50 depuis hier.

101 nouvelles infections ont été confirmées aujourd'hui dans la région. Une donnée qui est plutôt stable depuis le début de la semaine.

Il y a présentement 58 personnes hospitalisées à l'unité COVID, dont 6 aux soins intensifs.

Jusqu'à présent, environ 107 000 doses de vaccin ont été administrées en Outaouais.

L'augmentation des éclosions en milieu de travail inquiète la santé publique en Outaouais.

Sur les 86 éclosions actives présentement dans la région, 19 sont en milieu de travail.

« On a souvent parlé des enjeux ou de relâchement des mesures lors du temps de pause et du temps des repas. L'augmentation des éclosions présentement dans les milieux de travail est inquiétante et demande un resserrement un peu partout. »

Dre Brigitte Pinard, directrice par intérim de la santé publique