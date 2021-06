COVID-19 : moins de 100 cas actifs en Outaouais

L'Outaouais devra encore attendre avant d'avoir droit à de nouveaux assouplissements sanitaires.

Québec a annoncé aujourd'hui que seulement trois nouvelles régions de la province pourront passer en zone verte dès lundi prochain, soit le Bas-St-Laurent, le Saguenay-Lac-St-Jean et la Mauricie-Centre-du-Québec.

Le nombre de cas actifs de COVID-19 est passé aujourd'hui sous la barre des 100 en Outaouais.

On en compte plus précisément 95. Ils sont en majorité à Gatineau et dans le Pontiac.

12 nouvelles infections au virus se sont aussi ajoutées au bilan régional.

Trois patients atteints de la COVID sont présentement hospitalisés.

À Ottawa, 10 nouveaux cas ont été enregistrés. C'est le chiffre le plus bas depuis le 1er septembre dernier.

On y retrouve 307 cas actifs et 13 hospitalisations.