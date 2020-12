COVID-19 | Moins de cas, mais Gatineau reste en zone rouge

Même si le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est en baisse depuis quelques jours en Outaouais, il est peu probable que la région bascule en zone orange avant les Fêtes.

Gatineau et la MRC des Collines sont les seuls en Outaouais à être en zone rouge.

Plusieurs facteurs sont à prendre en considération avant qu'une région puisse change de palier.

« On regarde le nombre de cas, mais on regarde aussi le nombre d'éclosions, le nombre d'hospitalisations et le taux de positivité des tests de dépistage. Donc, on regarde toujours une évaluation globale de la situation. »

Dre Brigitte Pinard, directrice régionale de la santé publique