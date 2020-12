COVID-19 | Nouvelles restrictions dans l'Est ontarien

De nouvelles restrictions entrent en vigueur aujourd'hui dans l'Est ontarien, alors que la région passe en zone orange.

Les restaurants et les bars doivent notamment fermer leurs portes à 22h et limiter le nombre de clients à quatre par table et à 50 à l'intérieur de l'établissement.

La limite de 50 clients s'applique également dans les gyms.

Pour ce qui est des rassemblements privés, les restrictions demeurent les mêmes qu'en zone jaune, soit 10 personnes à l'intérieur et 25 à l'extérieur.

292 cas de COVID-19 sont présentement actifs dans l'Est ontarien.