COVID-19 : Ottawa fracasse un nouveau record

Ottawa a battu un nouveau record en lien avec la COVID-19 aujourd'hui alors que 387 nouvelles infections au virus ont été rapportées.

Le précédent record datait du 11 avril dernier avec 370 cas en une seule journée.

On compte un peu plus de 2 400 cas actifs dans la capitale et six hospitalisations, dont un enfant de moins de 10 ans.

La santé publique a émis aujourd'hui de nouvelles directives pour ceux et celles qui reçoivent un diagnostic positif ou qui ont un symptôme lié à la COVID-19.

« Tous les membres du ménage d'un individu, qui est positif à la COVID-19 ou qui a des symptômes, doivent s'isoler pour 10 jours, sauf pour aller se faire tester peu importe le statut vaccinal. » Dre Vera Etches

Les travailleurs de la santé et le mode «sur rendez-vous» sont maintenant priorisés pour le dépistage de la COVID-19 dans les cliniques de la capitale.

LA SITUATION EN OUTAOUAIS

L'Outaouais s'approche des 1 000 cas actifs de COVID-19.

Aujourd'hui, 185 nouvelles infections au virus ont été confirmées.

On compte trois hospitalisations, une donnée plutôt stable depuis le début de la semaine.