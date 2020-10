COVID-19 | Ottawa franchit le cap des 6000 cas

Une nouvelle clinique de dépistage de la COVID-19 ouvre aujourd'hui, dans le secteur d'Orléans, à Ottawa.

Elle est située au Complexe récréatif Ray-Friel et sera gérée par des membres du personnel de l'Hôpital Montfort.

Comme partout en Ontario, il est nécessaire de prendre un rendez-vous en ligne avant de se présenter à la clinique.

« Le système de réservation sera lancé en anglais seulement afin que le service soit disponible le plus rapidement possible à la population de la région. Nous travaillons en étroite collaboration avec la compagnie ayant développé le système de réservation et la version en français devrait être disponible dans les prochains jours. »

- Extrait du communiqué de l'Hôpital Montfort