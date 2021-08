COVID-19 : ouverture de centres de vaccination de quartier à Ottawa

Santé publique Ottawa poursuit ses efforts afin d'améliorer la couverture vaccinale dans la région de la capitale.

Quatre centres de vaccination de quartier ont ouvert leurs portes aujourd'hui dans les secteurs qualifiés de «prioritaire» où le taux de vaccination est plus bas.

Santé publique Ottawa

Les résidents peuvent s'y rendre pour y recevoir une première ou une deuxième dose de vaccin contre la COVID-19.

D'autres cliniques de vaccination se remettront en marche dans les jours à venir en raison de la hausse des cas de COVID.

« Ce programme est une autre initiative visant à réduire les obstacles pour les résidents qui n’ont pas encore reçu le vaccin. Les centres de vaccination de quartier de santé publique collaboreront avec les dirigeants communautaires pour offrir une option de vaccination confortable, pratique et facilement accessible, ce qui constitue une autre étape vers l’objectif de garantir que toute personne de 12 ans et plus à Ottawa qui souhaite recevoir le vaccin contre la COVID-19 puisse l’obtenir. »

Santé publique Ottawa