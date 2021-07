COVID-19 : plus d'un adulte ontarien sur deux complètement vaccinés

Plus de la moitié des adultes ontariens sont maintenant complètement vaccinés contre la COVID-19, soit plus de 51%.

78% des 18 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin jusqu'à présent.

« La réduction générale des cas de COVID-19 dans la province est la preuve que les vaccins sont notre meilleure défense contre ce virus. Et comme de plus en plus d’Ontariens sont complètement vaccinés chaque jour, les perspectives sont encourageantes. Pour maintenir cet élan positif et les bénéfices dans nos collectivités, je demande à tous les Ontariens de rester vigilants, de suivre les conseils de santé publique et d’encourager leurs amis et les membres de leur famille à se faire vacciner s’ils ne l’ont pas déjà fait. » Sylvia Jones, solliciteure générale de l'Ontario

Entre le 15 mai et le 12 juin, plus de 83% des cas confirmés de COVID-19 en Ontario concernaient des personnes non vaccinées, plus de 15% des cas avaient reçu une dose et environ 1% des cas avaient reçu les deux doses.

La santé publique rapporte aujourd'hui 210 nouvelles infections au virus dans la province.

Le bilan fait également état de 4 décès supplémentaires.