COVID-19 | Plus d'un million d'emplois perdus au Canada

La Colombie-Britannique et l'Ontario suivent au tableau des provinces les plus touchées.

Au total, 3,1 millions de Canadiens ont été touchés par une perte d'emploi ou par une réduction de leurs heures de travail.

Les services d'hébergement et de restauration ont été particulièrement affectés, ainsi que l'information, la culture et les loisirs, les services d'enseignement et le commerce de gros et de détail.

Ces données rendent compte de la situation du marché du travail dans la semaine du 15 au 21 mars. Selon Statistique Canada, les impacts de la pandémie seront plus évidents dans les données du mois d'avril.