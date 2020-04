Ottawa a franchi hier le cap des 400 cas confirmés de COVID-19.

On compte 403 patients infectés et six décès depuis le début de la pandémie.

De nouveaux foyers d'éclosion ont été rapportés hier à l'Hôpital d'Ottawa et l'Hôpital Montfort.

On en rapporte une dizaine au total dans les établissements de santé, centres pour aînés et centres de soins de longue durée de la capitale.

Un employé de l'entrepôt d'Amazon, à Ottawa, a également été infecté.