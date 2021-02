COVID-19 : plus de dépistage dans les écoles en Ontario

L'Ontario élargit son plan de dépistage de la COVID-19 pour éviter le plus possible les éclosions dans les écoles.

L'objectif du gouvernement Ford est de dépister davantage de personnes asymptomatiques autant au sein des élèves que du personnel.

Les tests seront effectués sur une base volontaire.

« La méthode de dépistage sera déterminée localement et se fera en laboratoire grâce à la technique de réaction en chaîne de la polymérase (PCR) ou sous forme de test antigénique rapide. Le recours à des techniques de dépistage moins invasives (p. ex., prélèvement de salive et écouvillonnage de la cavité nasale antérieure) sera favorisé, lorsque cela est possible. »

Gouvernement de l'Ontario