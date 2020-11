COVID-19 | Plus de victimes dans la 2e vague en Outaouais

La deuxième vague de COVID-19 est plus mortelle que la première vague en Outaouais.

Deux nouveaux décès se sont ajoutés au bilan régional aujourd'hui portant le total à 34 depuis le début de l'automne.

Ce printemps, 33 décès ont été rapportés.

« On espère diminuer la tendance et ça va prendre les efforts collectifs. On ne peut pas y arriver, si la grande majorité de la population ne suit pas les consignes. »

Dre Brigitte Pinard, la directrice de la santé publique