COVID-19 : plus forte hausse en deux mois en Ontario

L'Ontario rapporte aujourd'hui 513 nouveaux cas de COVID-19. C'est le chiffre le plus haut depuis environ deux mois.

La ministre de la Santé précise que 81% de ces nouvelles infections touchent des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées.

Jusqu'à maintenant, plus de 20 millions de doses de vaccin ont été administrées dans la province.

81% des Ontariens ont reçu au moins une dose et près de 73% sont entièrement vaccinés.

À Ottawa, la santé publique rapporte 21 nouveaux cas en 24 heures. Le nombre de cas actifs atteint presque la barre des 100.

LA SITUATION AU QUÉBEC

Le Québec a enregistré 369 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, dont 8 en Outaouais.

On rapporte 81​ hospitalisations (+14), dont 28 personnes aux soins intensifs (+6).

Selon l'INSPQ, 85% de la population âgée de 12 ans et plus ont reçu une première dose et 73% est adéquatement vaccinée (deux doses).

