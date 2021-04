COVID-19 | Près de 800 cas actifs en Outaouais

La COVID-19 continue de frapper fort en Outaouais.

178 nouveaux cas ont été confirmés aujourd'hui dans la région. C'est un nouveau record depuis le début de la pandémie.

Le nombre de cas actifs approche également de la barre des 800. On en compte actuellement 792.

Le bilan fait état de 37 hospitalisations, dont 5 aux soins intensifs.

Le CISSS de l'Outaouais fera le point sur la situation à 14h30 cet après-midi.

Plus de détails à venir.

L'Outaouais recevra cette semaine 9 000 doses supplémentaires des vaccins contre la COVID-19.

Elle fait partie des trois régions où Québec a décidé d'accélérer la vaccination considérant la hausse fulgurante des cas.

La région avait également reçu des doses supplémentaires au cours des deux dernières semaines.

« Je vous demanderais s'il vous plaît d'arrêter de vous comparer d'un endroit à l'autre ou d'un groupe à l'autre. On a vraiment une quantité limitée de vaccins et je veux vous assurer qu'on les donne de la façon la plus optimale possible. »

Christian Dubé, ministre de la Santé