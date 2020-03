COVID-19 | Québec et Ontario sur pause pour les prochaines semaines

Ça tournera au ralenti dans les prochaines semaines au Québec et en Ontario.

Les gouvernements Legault et Ford ont annoncé aujourd'hui que tous les services, commerces et entreprises jugés non essentiels devront fermer leurs portes.

« On met le Québec sur pause. Ça veut dire que tous les Québécois qui ne sont pas dans les services essentiels, s.v.p. vous restez à la maison. » François Legault, premier ministre du Québec

Les épiceries, les pharmacies, les SAQ, les SQDC et les LCBO seront ouvertes.

Au Québec, la mesure sera en vigueur au moins jusqu'au 13 avril et inclut les chantiers de construction. Vous allez trouver ICI la liste du gouvernement du Québec sur les services jugés essentiels.

En Ontario, c'est au moins pour les deux prochaines semaines et le gouvernement Ford fera connaitre demain sa liste des services jugés essentiels.