COVID-19 | Reconfinement partiel d'au moins 28 jours à Ottawa

Retour en arrière en Ontario alors que le gouvernement Ford impose un reconfinement partiel d'au moins 28 jours pour freiner la propagation de la COVID-19 dans les zones chaudes de Toronto, Peel et Ottawa.

Dès demain, les bars, les salles à manger des restaurants, les gyms, les casinos, les cinémas et les salles de spectacles devront notamment fermer leurs portes.

Les sports d'équipe seront limités aux entrainements.

Les réceptions de mariage seront interdites dès mardi.

Les écoles et les garderies ne sont pas touchés par ces nouvelles mesures.

En agissant avant la longue fin de semaine, nous contribuerons à contenir la propagation dans ces zones névralgiques, à protéger les collectivités environnantes, à établir un bouclier pour nos aînés et personnes les plus vulnérables et à contenir la montée de la deuxième vague. Parallèlement, nous offrons un soutien à nos petites entreprises situées dans ces zones névralgiques. »

Doug Ford, premier ministre de l'Ontario