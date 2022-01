COVID-19 | Rentrée repoussée à l'UQO

La COVID-19 et son variant Omicron poussent l'Université du Québec en Outaouais (UQO) à repousser sa rentrée en présentiel.

À moins d'un changement d'ici là, les étudiants seront de retour sur les campus à compter du 31 janvier, soit deux semaines plus tard que la date prévue par le gouvernement.

« La pression causée par la pandémie se fait de plus en plus forte sur le réseau de la santé et l’extrême contagiosité du variant Omicron nous amène donc à prolonger la période d’enseignement en non-présentiel et de télétravail jusqu’au 30 janvier 2022 inclusivement. »

- Université du Québec en Outaouais